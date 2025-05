New York Knicks Mengandaskan Juara Bertahan NBA di Semifinal Timur

jpnn.com - NEW YORK - New York Knicks akhirnya kembali ke final NBA Playoffs Wilayah Timur (semifinal NBA).

Itu terjadi setelah Knicks memukul juara bertahan NBA, Boston Celtics pada gim ke-6 yang digelar di Madison Square Garden, NY, Sabtu (17/5) pagi WIB.

Knicks mengalahkan Celtics 119-81 dan membuat skor pertemuan di semifinal Timur itu menjadi 4-2 (best of seven).

Celtics yang tampil tanpa Jayson Tatum (cedera) dan Jaylen Brown yang foul out di kuarter ketiga, kerepotan meladeni fast break Knicks yang ditata point guard Jalen Brunson.

Knicks akan meladeni Indiana Pacers di final Timur. Pacers ke final setelah mengalahkan unggulan pertama Timur, Cleveland Cavaliers 4-1.

Terakhir kali Knicks ke final pada 2000, itu juga ketemu Indiana Pacers. Saat itu Knicks kalah 2-4.

Sementara itu, di Barat, Minnesota Timberwolves masih menunggu pemenang antara Oklahoma City Thunder vs Denver Nuggets (skor 3-3).

Timberwolves menembus final Barat setelah mengalahkan Golden State Warriors 4-1 di semifinal wilayah. (ap/jpnn)