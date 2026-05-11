New York Knicks Tim Pertama Masuk Semifinal NBA 2026

Salah satu bintang New York Knicks Jalen Brunson (11) mencoba melepaskan diri dari pengawalan pemain Philadelphia 76ers. Foto: Matt Slocum/AP Photo

jpnn.com - PHILADELPHIA - New York Knicks menyapu bersih Philadelphia 76ers 4-0 di perempat final NBA atau semifinal Wilayah Timur.

Knicks memenangi gim ke-4 yang digelar di kandang 76ers, Senin (11/5) pagi WIB, 144-114.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Deuce McBride, dan Landry Shamet tampil gila untuk Knicks di gim tersebut.

“Ya, kami menyukai ritme yang kami miliki,” kata Pelatih Knicks Mike Brown.

“Kami harus konsisten menjaga irama permainan, tingkat energi, dan usaha, jika ingin selalu menang," imbuhnya.

Di Final Wilayah Timur atau semifinal NBA, Knicks akan berhadapan dengan pemenang pertemuan Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers. Saat ini Pistons unggul 2-1.

Di Barat, juara bertahan NBA Oklahoma City Thunder butuh satu kemenangan lagi untuk menyapu LA Lakers. Thunder kini unggul 3-0.

Satu perempat final NBA lainnya yang ada di Barat, mempertemukan San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves, tampaknya bakal panjang. Saat ini kedudukan 2-2. (apn/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

