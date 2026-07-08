Next Step Hadirkan Peluang Baru Bagi UMKM & Pelajar Indonesia Menembus Pasar Tiongkok
jpnn.com - JAKARTA - Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia, menembus pasar internasional kerap terasa seperti mimpi yang sulit dijangkau.
Bukan karena produk lokal tidak mampu bersaing, melainkan karena jalan menuju pasar global sering kali dipenuhi tantangan.
Mulai dari rumitnya birokrasi, kendala bahasa, keterbatasan jaringan, hingga minimnya pemahaman terhadap peta persaingan global, menjadi hambatan yang membuat banyak pelaku usaha memilih bertahan di pasar domestik.
Di tengah tantangan tersebut, alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Assed Lussak, mencoba membuka jalan baru.
Melalui perusahaan konsultan Next Step, ia ingin membantu pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM dan bisnis skala menengah, agar lebih berani masuk ke pasar internasional, terutama Tiongkok.
"Pasar Tiongkok menyimpan peluang besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia," kata Assed dalam keterangannya, Rabu (8/7).
Dia menyebutkan, selama ini, Tiongkok lebih sering dipandang sebagai negara asal produk impor yang membanjiri pasar nasional.
Padahal, menurutnya, Indonesia juga memiliki banyak produk potensial yang dapat diperkenalkan ke pasar Negeri Tirai Bambu.
Next Step membantu pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM dan bisnis skala menengah, agar lebih berani masuk ke pasar internasional, terutama Tiongkok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kecaman Terhadap Tiongkok yang Menguji Coba Misil Berkemampuan Nuklir di Lautan Pasifik
- Bea Cukai Dampingi UMKM di Jayapura dan Pangkalpinang Memperluas Akses Pasar Ekspor
- Grab Hadirkan Asisten AI, Solusi UMKM Ambil Keputusan Berbasis Data
- Gelar FGD, Badan Pengkajian MPR dan Pakar UGM Kaji Pertahanan dan Keamanan Negara
- Desa Sejahtera Astra Sumba Timur Jadi Sentra Pelestarian Tenun dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Perusahaan Tiongkok Berekspansi Global bagi Sektor Commercial Real Estate JLL