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Next Time Mau Emas! Janji Micha, Atlet Cilik Peraih Perunggu di Malaysia

Next Time Mau Emas! Janji Micha, Atlet Cilik Peraih Perunggu di Malaysia
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Bersama Tim Candy Caramel, Micha ikut membawa pulang medali perunggu dari kejuaraan Cheer Out Loud (COL) 2026 di Putrajaya, Malaysia. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ailin Micha Andika, bocah berusia 8 tahun, menjadi salah satu atlet cilik yang mengharumkan nama Indonesia di ajang cheerleading internasional.

Bersama Tim Candy Caramel, dia ikut membawa pulang medali perunggu dari kejuaraan Cheer Out Loud (COL) 2026 di Putrajaya, Malaysia.

Tim Candy Caramel meraih medali tersebut di divisi Group Stunt Pee Wee Beginner. COL 2026 digelar pada 16-18 Oktober 2026, bersamaan dengan ICU Asian Cheerleading Championship (ICU ACC) dan Asia Pacific Cheerleading Cup (APCC). Rangkaian kejuaraan ini diikuti ratusan atlet dari 13 negara.

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“Senang banget. Bangga juga bisa bawa pulang medali dari Malaysia. Next time mau medali emas dong.” ungkap Micha dalam keterangan resmi.

Di balik prestasi tersebut, Micha dan rekan-rekannya rutin berlatih bersama pelatih.

Tujuannya agar tim makin kompak dan hafal setiap gerakan. Micha mengaku sesekali merasa lelah, tetapi semangatnya tak surut karena sudah tak sabar bertanding di Malaysia.

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Rasa gugup tetap menghampiri saat hari pertandingan tiba. Sebagai atlet cilik, Micha mengaku sempat deg-degan sebelum tampil di atas matras bersama timnya.

“Pas mau tampil deg-degan banget! Tapi pas musiknya mulai, langsung fokus. Seru banget bisa tampil di Malaysia. Udah jauh-jauh ke sana, harus tampil maksimal dong! Hehehe.” jelas Micha.

Ailin Micha Andika, bocah berusia 8 tahun, menjadi salah satu atlet cilik yang mengharumkan nama Indonesia di ajang cheerleading internasional.

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