Nextgen Student League Ekspansi ke Lima Kota, Misi Besar Dimulai

jpnn.com - Kompetisi basket pelajar bertajuk Nextgen Student League (NSL) bakal memperluas jangkauan ke sejumlah kota besar di Indonesia.

Founder NSL Sudiantowi Limanauw mengungkapkan pihaknya tahun ini bakal hadir di lima kota, yakni Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Tangerang, dan Jakarta.

Turnamen bertajuk Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League With BG Gold Season 2026/27 itu kini menjadi salah satu ajang yang dinantikan setiap tahun.

Penambahan jumlah kota pada penyelenggaraan tahun keempat menjadi tonggak penting bagi NSL.

"NSL 2026 melibatkan lebih dari 500 sekolah, 750 tim, dan lebih dari 8.000 peserta dari lima kota penyelenggaraan," ujar pria yang akrab disapa Awen itu.

Nextgen Student League tidak dirancang sekadar menjadi turnamen untuk menentukan tim juara.

Kompetisi tersebut dibangun sebagai jalur kompetisi yang terstruktur bagi pemain usia pelajar, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Jenjang tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi para peserta untuk mengembangkan keterampilan sekaligus membangun karakter.