Ngabuburit Paling Hype di Batavia PIK Phase 2 dengan Robot, Rolling Car, & Boat Ride

jpnn.com - JAKARAT - Ngabuburit biasanya identik dengan takjil ataupun foto-foto senja. Namun, di Batavia PIK Phase 2 lebih dari sekadar kuliner dan foto karena ada cerita yang berbeda.

Di destinasi wisata kuliner dan gaya hidup yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu, momen menunggu azan Magrib penanda buka puasa bisa dilakukan sambil naik robot futuristik, jungkir balik di Rolling Car 360 derajat, atau santai menyusuri perairan dengan boat.

Pada Ramadan tahun ini, Express Rental di PIK2 menjelma jadi magnet baru ngabuburit yang bukan sekadar wahana permainan, melainkan juga pengalaman visual yang interaktif dan jelas Instagrammable.

Robot Futuristik: Spotlight Sore Hari

Robot berukuran besar dengan desain menyerupai karakter mecha langsung mencuri perhatian. Lampu LED berpendar mengikuti gerakan, sementara pengunjung duduk di kokpit dengan joystick di tangan.

Artis Fuji Utami Putri mengaku langsung tertarik saat melihat robot itu berjalan mengelilingi area.

"Ini, tuh, eye-catching banget. Pas naik rasanya beda, kayak lagi ada di event besar. Seru dan unik,” ujar Fuji.

Tak lama berselang, Erika Carlina ikut mencoba. Ia menyebut sensasinya surprisingly smooth.

"Awalnya aku kira bakal kaku atau berat, ternyata nyaman banget. Ini bukan cuma mainan, tapi experience,” kata Erika.