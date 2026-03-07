Ngabuburit Ramadan Jadi Lebih Ceria saat Bertemu Si Entong di Batavia PIK

jpnn.com - Sore di kawasan Batavia PIK terasa berbeda ketika tawa anak-anak mulai memenuhi alun-alun. Di tengah suasana Ramadan yang hangat, karakter animasi Betawi yang populer, Entong, hadir menyapa keluarga dalam rangkaian Festival Kampung Batavia yang digelar sejak 22 Februari-28 Maret 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda akhir pekan yang menarik perhatian keluarga yang ingin menikmati waktu ngabuburit dengan suasana budaya Betawi yang ringan dan menyenangkan.

Sejak sore hari, pengunjung mulai berdatangan untuk menikmati alunan musik, pertunjukan di panggung, hingga momen yang paling ditunggu anak-anak: Meet and Greet bersama Entong.

Karakter yang dikenal lewat serial animasi produksi MNC Animation itu muncul di panggung dengan gaya ceria khas anak Betawi. Anak-anak terlihat antusias melambaikan tangan, berfoto, hingga mengikuti berbagai aktivitas interaktif yang digelar di area alun-alun Batavia.

Menjelang waktu berbuka, suasana semakin ramai. Lampu-lampu mulai menyala di kawasan jembatan Kota Intan, sementara pengunjung menikmati pertunjukan air mancur yang menjadi salah satu atraksi favorit di kawasan tersebut.

Bagi banyak orang tua, acara seperti ini menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu bersama anak-anak di akhir pekan Ramadan.

Salah satunya dirasakan oleh Rina Wulandari, warga Kelapa Gading, yang sengaja datang bersama dua anaknya setelah melihat informasi acara di media sosial.

"Anak saya langsung senang begitu tahu ada Entong di sini. Mereka biasanya cuma lihat di TV, sekarang bisa foto langsung. Buat kami orang tua juga enak karena tempatnya nyaman dan banyak aktivitas buat anak," kata Rina saat ditemui di lokasi.