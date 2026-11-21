Ngangkring 2026 Perkuat Jejaring Alumni FISIPOL UGM
jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (KAFISPOLGAMA) menggelar Ngangkring 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (20/11/2026).
Ajang temu alumni dua tahunan ini mempertemukan lebih dari 700 alumni FISIPOL UGM dari berbagai generasi.
KAFISPOLGAMA mengusung tema "Ing Madya Mangun Kalcer". Tema ini mengajak alumni terus bertumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan zaman, khususnya perkembangan tren dan budaya kontemporer.
Tema ini juga menegaskan peran alumni agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat, sekaligus menjaga nilai kebersamaan keluarga besar FISIPOL UGM.
Ngangkring 2026 tidak hanya menjadi ajang reuni. KAFISPOLGAMA menjadikannya ruang untuk mempertemukan gagasan, memperluas jejaring, dan membuka peluang kolaborasi antar alumni dengan latar belakang profesi yang beragam.
Acara ini juga memperkenalkan jajaran dekanat FISIPOL UGM yang baru dilantik kepada para alumni, sekaligus memperkuat hubungan alumni dan almamater.
Dekan FISIPOL UGM Gabriel Lele menegaskan keterhubungan alumni dengan almamater merupakan bagian penting dari perjalanan dan perkembangan institusi.
Dia menilai hubungan alumni dan fakultas tidak boleh berhenti setelah masa studi berakhir, melainkan harus terus terawat melalui ruang pertemuan, komunikasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (KAFISPOLGAMA) menggelar Ngangkring 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
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