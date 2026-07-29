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Ngatino Siapkan Revolusi Kick Boxing Indonesia Lewat 5 Program Besar

Ngatino Siapkan Revolusi Kick Boxing Indonesia Lewat 5 Program Besar
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Munas PP KBI 2026. Foto: dokumen PP KBI

jpnn.com - JAKARTA - Musyawarah Nasional Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia atau Munas PP KBI 2026 memberikan kepercayaan kepada Ngatino untuk kembali memimpin organisasi untuk periode 2026-2030.

Munas yang digelar di Hotel Aloft, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/7), dihadiri seluruh 27 Pengurus Provinsi (Pengprov) KBI. 

Dengan dukungan kuat dari 21 Pengprov, Ngatino akhirnya terpilih secara aklamasi untuk melanjutkan kepemimpinannya memasuki periode ketiga.

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Meski sempat diwarnai penolakan dari sejumlah pihak, proses pemilihan tetap berlangsung sesuai tata tertib organisasi.

Kehadiran perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), serta KONI Pusat semakin memperkuat legitimasi hasil Munas tersebut.

Seusai ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, Ngatino menegaskan dinamika merupakan hal yang biasa dalam organisasi.

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Namun, ia mengingatkan semua pihak agar menghormati keputusan mayoritas peserta Munas.

"Dari 27 Pengprov yang hadir, 21 memberikan dukungan kepada saya. Itu adalah keputusan yang harus dihormati. Jangan sampai perbedaan kepentingan justru menghambat masa depan kickboxing Indonesia," kata Ngatino.

Meski sempat diwarnai penolakan dari sejumlah pihak, pemilihan dan penetapan Ngatino sudah sesuai tatib.

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