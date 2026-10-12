Ngebet Lengserkan Gibran, Ubed Cs Temui Doli Golkar di DPR

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah masyarakat sipil beraudiensi dengan anggota DPR RI dari fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10) ini untuk mendorong legislatif menggunakan hak angket terkait ijazah SMA Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, ijazah SMA Gibran menjadi sorotan setelah muncul putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres karena tak memiliki ijazah SMA sebagai syarat pencalonan.

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Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Satu di antara masyarakat sipil yang beraudiensi dengan Doli di kompleks parlemen ialah akademisi Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Ubedilah Badrun atau Kang Ubed.

Dia dalam audiensi menyebut pertimbangan putusan MK menunjukkan Gibran tidak bisa membuktikan diri memiliki ijazah SMA.

Artinya, kata dia, pertimbangan MK menyatakan Gibran tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat pendidikan ketika menjadi cawapres.

"Putusan MK itu putusan yang sering disebut sebagai final and binding. Dia mengikat di situ, putusan yang final dan mengikat yang tidak bisa dirubah oleh keputusan apa pun," ujar Ubed dalam audiensi bersama Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/10).