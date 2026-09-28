Ngebut, Mobil Damkar Tabrak Enam Kendaraan di Cakung Jaktim
jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Senin.
Mobil pemadaman kebakaran (damkar) tabrak enam kendaraan.
"Saya ada di sebelah kanan, terus ditabrak sama pemadam kebakaran, kurang lebih ada enam mobil ditabrak," kata salah seorang pemilik mobil yang terlibat kecelakaan, Tarsono di Cakung, Senin.
Kecelakaan lain yang terlibat, antara lain satu unit Transjakarta, ambulans, truk, dan dua mobil pribadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil damkar tersebut sedang melaju dari arah Pulogadung menuju Bekasi untuk menuju lokasi kebakaran di wilayah Pulogebang.
Lalu, saat melintas di sekitar perempatan Jalan Rajiman, kendaraan damkar diduga mengubah arah untuk menghindari mobil pribadi yang berputar arah dari jalur berlawanan.
Dalam kondisi tersebut, mobil damkar kemudian membuang arah kemudi ke kanan hingga menabrak kendaraan yang berada di sekitarnya dan memicu kecelakaan beruntun.
Menurut Tarsono, kondisi lalu lintas saat kecelakaan terjadi cukup ramai. Dia menduga kendaraan damkar sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran sehingga melaju dalam kondisi mendesak.
Mobil pemadaman kebakaran (damkar) tabrak enam kendaraan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
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