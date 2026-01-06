menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ngeri, Dua Kelompok Pemuda Saling Serang di Depan PS Mall Palembang, Satu Orang Luka-Luka

Ngeri, Dua Kelompok Pemuda Saling Serang di Depan PS Mall Palembang, Satu Orang Luka-Luka

Ngeri, Dua Kelompok Pemuda Saling Serang di Depan PS Mall Palembang, Satu Orang Luka-Luka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi saat melakukan olah TKP, Selasa (6/1/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Dua kelompok pemuda di Palembang saling serang menggunakan senjata tajam jenis parang di depan PS Mall, Selasa (6/1/2026) sekitar pukul 14.11 WIB. 

Purwanto (65), saksi mata mengungkap bahwa akibat dari aksi tersebut satu orang korban mengalami luka-luka. 

"Ada dua orang rombongan tadi saling serang. Awalnya mereka saling serang depan Hotel Aryaduta. Lalu lari ke depan PS Mall Palembang. Satu orang mengalami luka," ungkap Purwanto saat ditemui di lokasi kejadian. 

Baca Juga:

Kapolsek Ilir Barat (IB) I Palembang Kompol Rian Suhendi membenarkan adanya peristiwa tersebut. 

"Benar, dua orang kelompok pemuda saling serang," ungkap Rian. 

Namun, Rian belum mengetahui dua kelompok tersebut berasal dari mana. 

Baca Juga:

"Tadi, saat kami datang ke TKP, antar-kelompok ini sudah bubar," ujar Rian. 

Kata Rian, pihaknya menerima barang bukti 2 bilah parang dari Satpam PS Mall Palembang. 

Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam jenis parang di depan PS Mall Palembang, Selasa (6/1/2026) sekitar pukul 14.11 WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI