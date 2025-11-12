menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ngobras Kementan: Pemupukan Berimbang Kunci Bertani Ramah Lingkungan

Ngobras Kementan: Pemupukan Berimbang Kunci Bertani Ramah Lingkungan

Ngobras Kementan: Pemupukan Berimbang Kunci Bertani Ramah Lingkungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ngobras. Foto: tangkapan layar - source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Pusluhtan BPPSDMP) Kementerian Pertanian menggelar Ngobrol Asyik (Ngobras) Volume 39 pada Selasa (11/11).

Ngobras kali ini bertema “Bertani Cerdas dengan Pemupukan Berimbang: Hemat, Efisien dan Ramah Lingkungan yang tayang di YouTube @pusluhtanri dan melalui zoom meet.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan pemupukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Baca Juga:

“Pupuk harus digunakan secara tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kami ingin petani lebih sejahtera dengan hasil panen meningkat tanpa membebani lingkungan. Pemupukan berimbang adalah kunci menuju pertanian yang berkelanjutan," katanya.

Kepala Badan PPSDMP, Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mengedukasi petani tentang pemupukan berimbang.

"Penyuluh adalah garda terdepan dalam memastikan teknologi pemupukan diterapkan secara benar. Melalui pendekatan berimbang dan ramah lingkungan, penyuluh membantu petani mencapai hasil maksimal tanpa merusak ekosistem tanah," kata Santi.

Baca Juga:

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian I GST Made NGR Kuswandana menegaskan bahwa inovasi dalam pemupukan berimbang harus menjadi gerakan bersama.

“Kami mendorong penyuluh di seluruh Indonesia untuk menjadi agen perubahan dalam pemupukan yang hemat, efisien, dan adaptif terhadap kondisi tanah di masing-masing wilayah,” ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya efisiensi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI