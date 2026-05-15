NHM Dorong Pembelajaran Berbasis Lapangan dalam Study Club SEG UNPAD SC

jpnn.com, JAKARTA - Kedekatan antara dunia industri dan akademisi terasa begitu hangat dalam Study Club 2: “Introduction of Hydrothermal Alteration” yang diadakan oleh Divisi Learning SEG UNPAD SC, Rabu (6/5/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran (UNPAD), PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) hadir bukan sekadar sebagai pemateri, melainkan sebagai "kakak kelas" dan mitra yang peduli pada pengembangan generasi penerus.

Semangat berbagi ini semakin nyata saat NHM menyerahkan hibah spesimen batuan asli dari area Tambang Emas Gosowong.

Langkah ini merupakan bentuk dedikasi Perusahaan untuk membawa realita industri ke dalam ruang kelas, memastikan mahasiswa dapat menyentuh dan mempelajari langsung bukti kekayaan alam Indonesia sebagai bekal riset dan pembelajaran mereka di masa depan.

Kegiatan berlangsung Rabu, 6 Mei 2026, di Bale Rucita Gedung Rektorat UNPAD. Dipandu oleh Dr. Aton Patonah, S.T., M.T., selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu FTG UNPAD sebagai Moderator.

Aton dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada NHM yang telah meluangkan waktu untuk hadir langsung di tengah padatnya aktivitas operasional perusahaan.

“Kami berterima kasih atas partisipasi NHM, tentu tidak mudah menghadirkan praktisi industri di tengah kesibukan operasional. Ini juga membuktikan bahwa koneksi alumni sangat penting sebagai jembatan kolaborasi kampus dengan dunia kerja,” ucapnya.

Kolaborasi ini menghadirkan tiga praktisi senior NHM yang membagikan pengalaman langsung mengenai operasional pertambangan dari berbagai sudut pandang teknis. Bahrudin Abiad, Manajer Tambang Bawah Tanah Kencana, mengawali sesi dengan memaparkan studi komparatif praktik terbaik operasional tambang bawah tanah di Gosowong.