NHM Dukung Mobilitas Generasi Muda Halut, Fasilitasi Siswa SMKN 3 & SMAN 4 ke Sofifi

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui Department NHM Peduli dan Department Transport kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan pendidikan serta pengembangan potensi generasi muda di Halmahera Utara.

Pada Senin (31/8), NHM memberikan dukungan transportasi bagi 53 siswa/siswi SMK Negeri 3 Halmahera Utara (SMKN 3 Halut) dari Kecamatan Kao Teluk yang akan melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di Sofifi.

Fasilitasi kendaraan operasional perusahaan tersebut diberikan untuk membantu kelancaran perjalanan para siswa dalam mengikuti kegiatan PRAKERIN.

Program ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran siswa SMK, khususnya untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional.

Dukungan serupa kembali diberikan NHM pada Senin sore kepada 25 peserta SMAN 4 Halmahera Utara dari Kecamatan Malifut, yang bertolak menuju Sofifi untuk mengikuti Pertandingan Sepak Bola U-17 Kejuaraan Daerah Usia Berjenjang Tahun 2026.

Rombongan SMAN 4 Halut dijadwalkan mengikuti pertandingan yang dimulai pada Selasa, 1 September 2026, bertempat di Lapangan GOR Dispora Sofifi.

Fasilitasi transportasi diberikan agar para peserta dapat melakukan perjalanan dengan lebih lancar sekaligus mempersiapkan diri sebelum kompetisi berlangsung.

Dukungan transportasi bagi kedua sekolah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian NHM terhadap kegiatan positif generasi muda Halmahera Utara, baik dalam bidang pendidikan maupun olahraga.