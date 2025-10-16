NHM Dukung Pendidikan Vokasi, Siswa SMK Halmahera Utara Belajar Langsung Dunia Tambang

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menerima kunjungan industri dari 13 siswa dan 5 guru pendamping SMK Negeri 3 Halmahera Utara jurusan Geologi Pertambangan ke Tambang Emas Gosowong pada 8 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan para siswa tentang praktik kerja di industri pertambangan serta memperkenalkan nilai-nilai keselamatan kerja yang menjadi prioritas utama di sektor tersebut.

Sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal dan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Maluku Utara.

Kunjungan diawali dengan Induksi Umum Keselamatan Tambang, di mana para siswa dibekali pemahaman mengenai prosedur dasar keselamatan dan tata tertib operasional di area pertambangan.

Setelah sesi tersebut, mereka mengikuti materi Tata Cara Kerja Geologi

Tambang Bawah Tanah Gosowong yang disampaikan oleh praktisi NHM, Petra Asmawit, Superintendent Geology.

Rado Lawolo, Kepala Teknik Tambang (KTT) NHM, menyampaikan penguatan pendidikan vokasi di daerah pertambangan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.

“Kunjungan ini adalah kesempatan berharga untuk belajar langsung dari lapangan. Jadilah calon penambang yang tangguh dan berintegritas. Lima kunci utama untuk sukses di dunia kerja khususnya dunia pertambangan adalah kejujuran, integritas, kerja sama tim, semangat juang tinggi, dan pantang menyerah,” tutur Rado.