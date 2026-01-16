NHM Jadikan BK3N 2026 Penguat Budaya K3 di Seluruh Lini Operasional

menu
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) resmi membuka rangkaian Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) 2026 melalui apel pembukaan yang digelar di Lapangan Sepak Bola Gosowong, Halmahera Utara, Maluku Utara, Senin (12/1). Foto: Dokumentasi NHM

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) resmi membuka rangkaian Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) 2026 melalui apel pembukaan yang digelar di Lapangan Sepak Bola Gosowong, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Senin (12/1).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung agenda nasional penguatan keselamatan kerja serta tata kelola pertambangan yang aman, profesional, dan berkelanjutan.

Apel pembukaan diikuti oleh jajaran manajemen, karyawan lintas departemen, serta mitra kerja.

Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi dan penguatan komitmen bersama dalam menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai budaya yang melekat di seluruh aktivitas operasional tambang emas Gosowong.

Pelaksanaan BK3N 2026 mengacu pada edaran Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang (KaIT) terkait tema dan pedoman Bulan K3 Nasional Pertambangan Tahun 2026, yaitu 'Membangun Ekosistem Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif'.

Tema tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengelolaan risiko yang kuat, serta kolaborasi lintas fungsi sebagai fondasi keselamatan kerja di sektor pertambangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Mewakili Kepala Teknik Tambang (KTT) NHM, apel dipimpin General Manager Geology, Resources and Support – Project & Planning Denny Lesmana.

Dalam amanatnya, dia menegaskan keselamatan kerja tidak boleh dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai nilai inti dalam setiap proses kerja.

NHM menjadikan BK3N 2026 yang resmi dibuka pada Senin (12/1) sebagai penguatan budaya K3 di seluruh lini operasional

