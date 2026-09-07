NHM Komitmen Jaga Lingkungan dan Memperkuat K3 Melalui Standar ISO SML & SMK3L

jpnn.com, GOSOWONG - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melaksanakan Audit Surveillance 2 terhadap penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3L) ISO 45001:2018 di Tambang Emas Gosowong pada 25–27 Agustus 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengawasan berkala untuk memastikan penerapan sistem manajemen di lingkungan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Audit dilakukan auditor eksternal dari TSI Sertifikasi Internasional Yayuk Sri Rejeki dan Ir. Kristiawan Hartanto.

Audit dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah area kerja di Gosowong serta wawancara dengan penanggung jawab dari masing-masing departemen NHM.

Melalui proses tersebut, tim auditor melakukan peninjauan terhadap penerapan sistem di lapangan sekaligus memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem manajemen di area operasional.

Pelaksanaan Audit Surveillance 2 juga menjadi bentuk pengawasan dari badan sertifikasi untuk melihat konsistensi perusahaan dalam menerapkan persyaratan ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018.

Bagi NHM, proses ini menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan untuk memastikan sistem yang diterapkan tetap relevan, berjalan efektif, serta dapat mendukung upaya peningkatan kinerja lingkungan dan keselamatan serta kesehatan kerja.

Manajer HSE NHM Widi Wijaya menjelaskan setelah sertifikasi awal, terdapat dua tahapan Audit Surveillance yang dilakukan dalam siklus sertifikasi.