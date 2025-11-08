NHM Peduli Bantu Dua Penyandang Disabilitas di Maluku Utara Kembali Bergerak & Berdaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui NHM Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat penyandang disabilitas di Maluku Utara.

Kali ini, NHM Peduli menyalurkan bantuan kaki palsu dan kursi roda kepada dua warga, Syarifuddin dan Isai Lamala, yang menghadapi keterbatasan akibat kondisi kesehatan masing-masing.

Di Maluku Utara, para penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan kaki palsu, terutama yang dapat diakses secara gratis.

Sebagian dari mereka juga hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar disabilitas mereka.

Data Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di wilayah Maluku Utara, persentase penduduk dengan gangguan berjalan (Disabilitas Tipe 3) pada 2022 mencapai 2,39 persen.

Angka ini menjadi pengingat bahwa akses bantuan bagi penyandang disabilitas di wilayah timur Indonesia masih perlu mendapat perhatian.

Salah satu penerima manfaat, Syarifuddin, warga yang berasal dari Tidore Kepulauan sempat mengajukan bantuan kaki palsu ke Dinas Sosial Maluku Utara, namun prosesnya masih tertunda. Hingga akhirnya, kabar tentang kondisinya sampai kepada Presiden Direktur NHM, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, yang kemudian menginstruksikan NHM Peduli untuk segera membantu.

Proses penyerahan dimulai pada 2 September 2025, dan pemasangan serta pelatihan penggunaan kaki palsu selesai pada 27 Oktober 2025.