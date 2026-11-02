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NHM Peduli Dampingi Kasmari Jalani Pengobatan dari Kao Barat hingga Jakarta

NHM Peduli Dampingi Kasmari Jalani Pengobatan dari Kao Barat hingga Jakarta
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NHM melakukan pendampingan kepada Kasmari (63 tahun), seorang petani yang tinggal di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Foto: NHM

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan kesehatan masyarakat melalui program NHM Peduli.

Kepedulian dibuktikan dengan memberikan pendampingan kepada Kasmari (63 tahun), seorang petani yang tinggal di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

Kasmari saat ini tengah menjalani pengobatan limfoma non-Hodgkin.

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Penyakit itu merupakan salah satu jenis kanker yang menyerang sistem limfatik, bagian dari sistem kekebalan tubuh.

Sebagai warga lingkar tambang NHM, Kasmari mendapatkan bantuan dan pendampingan melalui program Pelayanan Orang Sakit dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan.

Dokter NHM Peduli dr. Syamsul Bahri menjelaskan bahwa pendampingan terhadap Kasmari berlangsung selama kurang lebih lima bulan dan akan terus berlanjut sesuai kebutuhan pasien.

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Kasmari menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dan Ternate, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim medis merekomendasikan kemoterapi sebagai penanganan lanjutan.

NHM melakukan pendampingan kepada Kasmari (63 tahun), seorang petani yang tinggal di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

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