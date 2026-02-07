NHM Peduli Kirim Bantuan Pangan Masif: 100 Ton Beras & 800 Ribu Mi Instan untuk Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program NHM Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Aksi itu merupakan bagian dari komitmen NHM dalam merespons isu kebencanaan. Tidak hanya di sekitar wilayah operasional perusahaan, tetapi juga pada skala nasional.

Bantuan yang disalurkan meliputi 100 ton beras yang diangkut menggunakan 12 unit truk, serta 10 kontainer mi instan atau setara dengan 800.000 bungkus.

Proses serah terima bantuan dilaksanakan pada 29–30 Januari 2026 di Medan, sebelum selanjutnya didistribusikan ke wilayah terdampak di Aceh.

Bantuan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Direktur NHM Haji Robert Nitiyudo Wachjo, beserta jajaran Direksi, Manajemen, dan karyawan NHM.

“Kami mengapresiasi dukungan dan kepedulian NHM yang telah membantu masyarakat Aceh terdampak bencana. Bantuan ini sangat berarti dan menunjukan semangat kebersamaan serta gotong royong dalam membantu sesama,” ujarnya.

Penyaluran bantuan dipimpin oleh Said Azis yang mewakili Manajemen NHM, bersama Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM Peduli, Irwan Malaka, serta sejumlah staf pendamping.