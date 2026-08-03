NHM Perkuat Budaya Good Mining Practices Lewat Binwas Terpadu ESDM

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (Binwas Terpadu) di Tambang Emas Gosowong, pada 20–24 Juli 2026.

Kegiatan itu merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan penerapan kepatuhan sesuai dengan Kaidah-kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practices/GMP) di perusahaan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen NHM, Penanggung Jawab Operasional (PJO) perusahaan mitra, serta tujuh Inspektur Tambang dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di bawah koordinasi Adhadi Julianto.

Para Inspektur Tambang memulai kegiatan dengan pembinaan dan wawancara bersama para Manajer dan Penanggung Jawab Operasional (PJO).

Selanjutnya, tim Inspektur melakukan peninjauan langsung ke berbagai area operasional di Tambang Emas Gosowong dan mengevaluasi implementasi 5 aspek Kaidah-kaidah Penambangan yang baik (GMP) yaitu aspek teknik pertambangan, konservasi, pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta standarisasi usaha jasa.

Koordinator Inspektur Tambang, Adhadi Julianto mengungkapkan bahwa secara umum operasional NHM telah memenuhi kaidah pertambangan yang baik.

Menurutnya, hal tersebut salah satunya tercermin dari capaian nihil kecelakaan kerja fatal (Zero Fatality) selama tiga tahun terakhir di NHM.

Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek administrasi di lapangan yang dapat terus ditingkatkan.