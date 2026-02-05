NHM Perluas Kampanye BK3N 2026 ke Dunia Pendidikan Lewat Edukasi Kesehatan Gigi

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memperluas makna kampanye keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga ke lingkungan pendidikan.

Kampanye itu dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional (BK3N) 2026.

Melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas) Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut, NHM menyasar generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini.

Kegiatan edukasi ini diikuti oleh siswa-siswi MTs Negeri 2 Malifut dan MTs Bukit Tinggi, serta dilaksanakan pada 29 Januari 2026 di ruang kelas MTs Bukit Tinggi.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan BK3N NHM yang tidak hanya berfokus pada lingkungan kerja, tetapi juga menyentuh masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Yayasan MTs Bukit Tinggi Ayup Barham; perwakilan Manajemen NHM Alip Puspandaru; Wakil Manager HSE NHM Rohman Sukatma; Ketua Panitia BK3N NHM Rosmini Djufri; Kepala Sekolah MTs Bukit Tinggi Isman Ibrani; Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MTs Negeri 2 Malifut Iksan; serta jajaran dewan guru dan panitia pelaksana BK3N NHM.

Materi edukasi disampaikan oleh Dokter Gigi Clinic Pratama Gosowong, drg. Eko Amto Papilaya, dengan pendekatan komunikatif dan aplikatif. Para peserta dibekali pemahaman mengenai teknik menyikat gigi yang benar, pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan gigi.

Mewakili Manajemen NHM, Alip Puspandaru menyampaikan bahwa edukasi kesehatan yang menyasar generasi muda memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.