NHM Pulihkan 232,69 Hektare Lahan Bekas Tambang, Tegaskan Komitmen ESG

NHM Pulihkan 232,69 Hektare Lahan Bekas Tambang, Tegaskan Komitmen ESG
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) secara konsisten menjalankan reklamasi dan revegetasi secara progresif di sejumlah area Tambang Emas Gosowong yang telah selesai beroperasi. Foto: Dokumentasi NHM

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan melalui program reklamasi lahan bekas tambang.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), langkah ini menegaskan kegiatan pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan sekaligus kepatuhan terhadap regulasi, NHM melaksanakan reklamasi untuk meminimalkan dampak kegiatan tambang.

Upaya ini mencakup penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan bekas penambangan, dengan tujuan mengembalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya.

Di sejumlah area Tambang Emas Gosowong yang telah selesai beroperasi, NHM secara konsisten menjalankan reklamasi dan revegetasi secara progresif.

Program Reklamasi & Revegetasi telah dilakukan sejak awal operasi di tahun 2000, dengan lokasi pertama di Main Waste Dump Gosowong, hingga 2026 total lahan yang berhasil dipulihkan mencapai 232,69 hektare.

Melalui kegiatan ini, sejumlah area reklamasi telah berhasil ke fungsi semula dengan tingkat keberhasilan 100 persen.

Sementara itu, sebagian area reklamasi lainnya masih dalam proses pemulihan.

NHM secara konsisten menjalankan reklamasi dan revegetasi secara progresif di sejumlah area Tambang Emas Gosowong yang telah selesai beroperasi

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co