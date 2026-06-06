NHM Raih Penghargaan Atas Kontribusi Aktif dalam Perlindungan Lingkungan

jpnn.com, TOBELO - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menorehkan prestasi di bidang lingkungan dengan menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagai perusahaan yang berkontribusi aktif dalam kegiatan perlindungan lingkungan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua pada Selasa (2/6).

Penghargaan yang diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Halmahera Utara ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi NHM dalam pengelolaan lingkungan.

Kontribusi tersebut, baik di dalam area operasional tambang maupun melalui dukungan terhadap berbagai program perlindungan lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara.

Penilaian penghargaan didasarkan pada sejumlah program pengelolaan lingkungan yang secara konsisten dijalankan oleh perusahaan, di antaranya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan pascatambang, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

NHM juga dinilai berkontribusi dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan di luar area tambang melalui bantuan bibit tanaman kehutanan, dukungan terhadap program penanaman mangrove, serta partisipasi sebagai sponsor dalam pelaksanaan kegiatan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara.

Wakil Direktur Operasi/KTT Rara Dodo Lawolo menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima perusahaan.