Nia Nature Perluas Jaringan di Indonesia, Sediakan Suplemen Herbal Berstandar BPOM

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi obat tradisional dan suplemen herbal terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat perkembangan tersebut, Nia Nature hadir sebagai platform penjualan produk herbal berbasis online yang menyediakan berbagai produk kesehatan alami dengan legalitas yang jelas.

Founder Nia Nature, Shaepul Anwar mengatakan seluruh produk yang dipasarkan telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal.

Menurut dia, aspek keamanan dan legalitas menjadi perhatian utama dalam penyediaan produk kesehatan bagi masyarakat.

"Kami memahami bahwa dalam memilih produk kesehatan, faktor keamanan dan legalitas merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, kami berkomitmen menyediakan produk herbal yang telah memenuhi standar BPOM," kata Shaepul dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Dia menjelaskan Nia Nature berupaya menghadirkan solusi kesehatan bagi masyarakat dengan kebutuhan tertentu, termasuk pasangan yang sedang menjalani program kehamilan (promil), pasien cuci darah yang mengalami keluhan pembengkakan tubuh seperti asites dan edema, serta masyarakat yang memiliki masalah persendian.

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Saat ini, Nia Nature memasarkan sejumlah produk herbal, di antaranya Bio Squalene, Albucare, dan Sendifit.

Produk-produk tersebut dipilih karena menggunakan bahan alami yang ditujukan untuk membantu mendukung kesehatan dan proses pemulihan tubuh.