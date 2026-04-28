Niat Gagalkan Curanmor, Buruh Harian Lepas di Palembang Tewas Ditusuk
jpnn.com, PALEMBANG - Niat mulia seorang buruh harian lepas bernama Sodri (36) untuk menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) berkahir tragis.
Sodri dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk dalam insiden yang terjadi pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di depan Pasar 9/10 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang.
Menurut keterangan salah seorang Saksi Arman Saputra Arma yang saat itu sedang berjaga sebagai satpam pasar, ia mendapat informasi dari warga terkait adanya seseorang yang terkapar di depan pos keamanan.
“Saya langsung cek ke lokasi, dan benar korban sudah tergeletak. Kami segera membawa korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang,” ungkap Arman, Selasa (28/4/2026).
Namun, nahas, setibanya di rumah sakit, nyawa korban tidak dapat diselamatkan.
“Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sampai di rumah sakit,” kata Arman.
Dari hasil keterangan sementara, insiden tersebut diduga bermula saat korban seorang diri mengejar pelaku yang diduga hendak melakukan pencurian sepeda motor
“Diduga korban memergoki dan mengejar pelaku. Namun pelaku membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap korban,” jelas Arman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
