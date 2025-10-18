NICE PIK2 Jadi Etalase UMKM Nasional di Livin' Fest 2025 Ultah ke-27 Bank Mandiri

jpnn.com, TANGERANG - Deretan stan kuliner, kriya, dan fesyen berjejer rapi di dalam gedung megah Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2 di Tangerang. Di dalamnnya ada perpaduan suara musik, tawa pengunjung, dan aroma kopi nusantara sebagai gambaran denyut semangat wirausaha yang hidup.

Itulah suasana Livin’ Fest 2025 yang berlangsung pada 16–19 Oktober 2025 dalam rangka perayaan ulang tahun ke-27 Bank Mandiri. Festival penuh kolaborasi berskala nasional itu menjadikan NICE PIK2 sebagai panggung besar bagi ribuan pelaku UMKM Indonesia untuk unjuk karya dan inovasi.

Selama tiga hari Livin' Fest 2025, lebih dari 500 tenant nasional memamerkan produk unggulan dari berbagai sektor, antara lain, kuliner, kriya, kecantikan, otomotif, hingga gaya hidup modern. Di event itulah konsep “Sinergi Majukan Negeri” terasa nyata dengan perpaduan antara inovasi digital dengan pemberdayaan ekonomi rakyat .

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menyebut Livin’ Fest adalah bentuk sinergi lintas industri. “Kami hadirkan semua mitra strategis Bank Mandiri, dari developer, otomotif, UMKM, sampai kementerian, bergabung di sini,” ujar Henry.

“Bayangkan, Bank Mandiri punya ekosistem yang sangat kuat, dari perusahaan besar hingga pelaku usaha kecil,” sambungnya.

Ia menjelaskan kini masyarakat lewat superapps Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri bisa terkoneksi langsung dalam satu ekosistem finansial, mulai dari korporasi besar hingga individu.

“Dengan membangun ekosistem, ekonomi Indonesia akan tumbuh, tidak hanya di sektor wholesale tetapi juga retail,” katanya.

Adapun Direktur Operation Bank Mandiri Timothy Utama mengungkap alasan di balik pemilihan NICE PIK2 sebagai lokasi utama Livin’ Fest 2025, yakni kapasitas besar dan daya tarik publik.