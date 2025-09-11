menu
NICE PIK2 Kini Lebih Mudah Dijangkau Berkat Akses Tol & Transportasi Publik

NICE PIK2 Kini Lebih Mudah Dijangkau Berkat Akses Tol & Transportasi Publik

NICE PIK2 Kini Lebih Mudah Dijangkau Berkat Akses Tol & Transportasi Publik
Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di CBD PIK. Ilustrasi: PIK

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) yang berlokasi di kawasan CBD PIK2 kini makin mudah diakses. 

Agung Sedayu Group (ASG) sebagai pengembang Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) merilis panduan perjalanan terbaru yang mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, Transjakarta, KRL, MRT, hingga shuttle bus khusus bagi yang mau menuju NICE.

Bagi pengendara mobil, ada tiga rute utama yang bisa dipilih. Akses dari Jakarta Outer Ring Road (JORR), Jakarta Inner Ring Road (JIRR), maupun Tol Kunciran seluruhnya mengarah ke interchange PIK2 melalui Kataraja Toll Road yang segera beroperasi. 

Dari titik itu, pengunjung bisa langsung mengarah ke kawasan CBD PIK2 tempat NICE berada. Fasilitas untuk konvensi dan pameran terbesar di Indonesia itu pun akan langsung terlihat.

Untuk pengguna transportasi umum bisa memanfaatkan Transjakarta. Penyedia bus rapid transit (BRT) itu menyediakan layanan rute 1A dari Balai Kota Jakarta dan T31 dari Blok M menuju Shelter PIK2. 

Adapun pengguna kereta rel listrik (KRL) bisa memulai perjalanan dari Stasiun Manggarai atau Stasiun Duri, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta. 

Sementara itu, penumpang MRT dari Bundaran HI dan Lebak Bulus dapat transit ke jalur Transjakarta T31 menuju PIK2.

Selain itu, tersedia pula layanan PIK Shuttle Bus yang berhenti di sejumlah lokasi strategis, seperti PIK Avenue, Tzu Chi, Gold Coast, hingga CBD PIK2. Layanan ini menjadi pilihan praktis bagi pengunjung yang ingin langsung menuju venue.

