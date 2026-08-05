NICE Sudah Gelar 55 Event, CBDK Makin Yakin PIK2 Jadi Pusat Bisnis Baru
jpnn.com - JAKARTA - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) meyakini pengembangan ekosistem kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mulai memberikan dampak nyata terhadap kinerja perseroan.
Keyakinan itu tecermin pada lonjakan laba bersih semester pertama 2026 sekaligus perkembangan sejumlah proyek strategis yang kini mulai beroperasi.
Hingga akhir Juni 2026, CBDK membukukan laba bersih sebesar Rp1,68 triliun atau meningkat 225 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, bahkan angka itu melampaui laba bersih yang dibukukan sepanjang 2025.
Pendapatan perseroan juga naik 84 persen menjadi Rp 2,2 triliun.
Dari sisi operasional, pertumbuhan itu didukung penyerahan kaveling komersial di kawasan Central Business District (CBD) PIK2.
Produk komersial seperti Bizpark PIK2 dan Rukan Milenial, serta hunian Rumah Milenial dan Permata Hijau Residence juga terus memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan.
CBDK juga terus memperkuat ekosistem kawasan melalui Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) yang mulai beroperasi sejak Agustus 2025.
Dalam setahun, gedung konvensi seluas sekitar 123 ribu meter persegi dengan kapasitas hingga 104 ribu pengunjung tersebut telah menjadi lokasi penyelenggaraan 55 event berskala nasional dan internasional.
CBDK meyakini pengembangan ekosistem kawasan PIK2 memberikan dampak nyata terhadap kinerja perseroan. CBDK terus memperkuat ekosistem kawasan melalui NICE.
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