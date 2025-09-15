Nicholas Saputra dan Marsha Timothy Bicara Soal Tukar Takdir
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Nicholas Saputra dan Marsha Timothy akan beradu akting dalam film terbaru yang berjudul Tukar Takdir.
Nicholas Saputra, yang memerankan Rawa mengungkapkan bahwa cerita film tersebut akan terasa sangat dekat dan meyakinkan.
Benang merah musibah bakal menjadi jalan penonton menaruh empati ke para karakternya.
“Cerita di film ini relate dengan banyak orang. Rawa adalah salah satu representasi orang yang berhadapan dengan musibah. Dan tokoh-tokoh lain di film ini juga pastinya akan merepresentasikan perasaan dan situasi yang juga banyak dialami oleh kita,” ungkap Nicholas Saputra.
Sementara itu, Marsha Timothy menyebutkan bahwa memerankan Dita merupakan karakter yang cukup berat.
Menurutnya, Dita merepresentasikan orang yang menghadapi musibah dan duka dengan kehidupan.
"Saya adalah salah satu orang yang takut dengan pembicaraan tentang petaka pesawat. Dengan film ini, ini menjadi salah satu cara untuk bisa mengatasi ketakutan, dengan cara menghadapinya,” tambah Marsha Timothy
Film Tukar Takdir akan segera tayang dan menghibur pencinta film Indonesia.
