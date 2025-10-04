Nicholas Saputra Petik Banyak Pelajaran dari Perannya di Film Tukar Takdir

jpnn.com, BANDUNG - Film ‘Tukar Takdir’ yang mengadaptasi dari novel karya Valiant Budi atau Vabyo hadir di bioskop, pada Kamis (2/10).

Film yang disutradarai Mouly Surya dan diproduksi Starvision bersama Cinesurya dan Legacy Pictures tersebut membawa genre baru ke perfilman Indonesia melalui drama petaka pesawat.

Film ‘Tukar Takdir’ menjadi perjalanan tiga pemeran utama, yaitu Nicholas Saputra, Marsha Timothy, dan Adhisty Zara yang berdamai dengan takdir.

Baca Juga: Adhisty Zara dan Nicholas Saputra Beri Bocoran Soal Tukar Takdir

Mereka terhubung dalam satu tragedi kehidupan, yaitu kecelakaan pesawat.

Dikisahkan, Rawa (Nicholas Saputra), seorang programmer IT di bidang perpajakan dan kerap menggunakan pesawat untuk bepergian saat bekerja.

Sementara itu, Dita (Marsha Timothy) adalah seorang notaris yang sudah menikah selama 15 tahun dengan Raldi (Teddy Syach).

Suatu ketika hati Dita remuk ketika mengetahui suaminya meninggal dalam kecelakaan pesawat Jakarta Airways 79. Pertemuan Rawa dan Dita terjadi di tengah investigasi petaka pesawat Jakarta Airways 79.

Dita, marah dengan Rawa. Mengapa Rawa yang hidup, bukan suaminya. Amarah Dita memuncak saat tahu bahwa Rawa dan Raldi, bertukar kursi, dan akhirnya bertukar takdir.