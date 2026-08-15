Nicole Kidman Sempat Takut Jalani Hidup Setelah Cerai dari Keith Urban

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nicole Kidman mengungkapkan pandangannya tentang menjalani kehidupan setelah bercerai dari penyanyi Keith Urban.

Dalam wawancara dengan British Vogue yang dikutip People pada Jumat (14/8) waktu setempat, aktris berusia 59 tahun itu mengatakan dirinya banyak melakukan refleksi setelah menghadapi perubahan besar dalam kehidupan pribadinya.

Kidman mengaku berusaha menerima keadaan dengan mencoba berbagai hal, menghadapi kegagalan, bangkit dari keterpurukan, serta kembali membuka hati untuk kehidupan baru.

“Saya berpikir, ‘Oke, saya tidak menyangka ini terjadi. Saya memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana hidup saya akan berjalan, tetapi inilah kenyataannya sekarang,’” kata Kidman.

Menurut Kidman, perpisahan dengan Urban membuatnya menyadari bahwa kehidupan akan terus berjalan meskipun tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya dibayangkan.

Dia mengakui sempat merasakan ketakutan dan kerentanan dalam menghadapi situasi tersebut. Namun, Kidman memilih untuk tetap menghadapi kenyataan dan melanjutkan hidup.

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“Dan pada saat yang sama [saya] berpikir, ‘Yah, saya bisa saja tidak menghadapinya dan hanya meringkuk, atau saya bisa terus maju dengan harapan yang lebih besar,’” ujarnya.

Kidman dan Urban menikah pada 2006. Keduanya mengumumkan perpisahan pada September 2025 dan menyelesaikan proses perceraian pada Januari 2026.