Nih Pelaku Pemerasan Pedagang Cilok di Tanah Abang

Nih Pelaku Pemerasan Pedagang Cilok di Tanah Abang

Nih Pelaku Pemerasan Pedagang Cilok di Tanah Abang
Seorang pelaku pemerasan dan perusakan gerobak pedagang cilok di Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus

jpnn.com, JAKARTA - Polisi meringkus seorang pelaku pemerasan dan perusakan gerobak milik pedagang cilok di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (3/8) sekitar pukul 23.40 WIB di dekat Halte Busway Tosari.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan pelaku memeras korban yang baru tiba untuk berjualan.

"Karena tidak diberi uang, pelaku merusak etalase kaca gerobak hingga pecah, menyebabkan kerugian sekitar Rp 250 ribu," kata Roby, Rabu.

Dia mengungkapkan penanganan kasus ini sempat terkendala karena korban tidak langsung melapor sehingga informasi awal hanya diperoleh dari unggahan viral di media sosial.

"Kami perlu memastikan kebenaran informasi dengan menelusuri korban, saksi dan lokasi kejadian sebelum melakukan penangkapan," ujarnya.

Dari pengecekan diketahui korban NH belum membuat laporan ke kepolisian.

Tim kemudian mencari keberadaan korban, melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi kejadian dan mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi.

Viral di media sosial pedagang cilok jadi korban pemerasan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

