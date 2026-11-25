jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta Kementerian Kesehatan segera mengatasi kelangkaan bahan medis untuk layanan cuci darah.

Politikus Fraksi PKB yang akrab disapa Ninik itu menyoroti terganggunya layanan hemodialisis di sejumlah daerah akibat kekurangan bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan.

Dia menegaskan persoalan pasokan bahan medis tidak boleh sampai menghambat pasien gagal ginjal mendapatkan terapi rutin.

Menurut Ninik, cuci darah merupakan layanan esensial bagi pasien penyakit ginjal kronis stadium akhir.

Karena itu, pelayanan tersebut tidak bisa ditunda hanya karena kendala operasional rumah sakit.

"Cuci darah bukan layanan kesehatan yang bisa ditunda begitu saja. Bagi pasien gagal ginjal, tindakan ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup mereka," kata Ninik dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Ninik pun meminta Kementerian Kesehatan segera mengevaluasi penyebab kekurangan BMHP, mulai dari proses pengadaan hingga distribusi ke rumah sakit.

Ninik menilai pemerintah harus memastikan ketersediaan stok bahan medis secara berkelanjutan.