jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Dr. Nihayatul Wafiroh menyoroti dugaan pelanggaran privasi siswi dalam pemeriksaan menstruasi di SMPN 21 Surabaya.

Dia meminta sekolah menghormati hak tubuh dan martabat anak.

Nihayatul yang akrab disapa Ninik menegaskan, kedisiplinan di lingkungan pendidikan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang mengabaikan privasi siswa.

Menurut dia, menstruasi merupakan proses biologis alami yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Penanganannya di sekolah harus mengedepankan edukasi dan penghormatan terhadap hak anak.

“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik,” tegas Ninik.

Dia juga menanggapi informasi dugaan tindakan guru yang mengangkat rok dan menurunkan sedikit celana dalam siswi untuk memastikan mereka sedang menstruasi atau tidak.

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Jika dugaan tersebut terbukti, Ninik menilai tindakan itu merupakan persoalan serius. Terlebih, pemeriksaan tersebut menyangkut bagian tubuh dan kondisi biologis yang bersifat pribadi.

“Tubuh anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Apalagi menyangkut organ reproduksi dan kondisi biologis yang sangat personal,” ujarnya.