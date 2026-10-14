Nihil Karhutla, BMKG Prakirakan Hujan Akan Terjadi Merata di Wilayah Riau

jpnn.com - Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau, Rabu (14/10/2026).

Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang serta kondisi udara kabur akibat asap.

Forecaster on Duty BMKG Yasir P mengatakan hujan berpeluang terjadi sejak pagi hingga malam hari di sejumlah kabupaten di Riau, dengan sebaran wilayah yang berbeda pada setiap periode.

Pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, potensi hujan meluas ke sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Pelalawan.

Hujan ringan masih berpeluang terjadi pada malam hari di wilayah Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, dan Kampar. Adapun pada dini hari, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi kekaburan udara akibat asap.

“BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang,” kata Yasir.

Potensi cuaca ekstrem tersebut dapat terjadi di sebagian wilayah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir pada pagi hingga siang atau sore hari.