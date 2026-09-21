Nikah dengan Amanda Rigby, Andre Taulany: Terima Kasih Atas Doa-doa Baiknya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian Andre Taulany resmi menikah dengan aktris Amanda Rigby.

Pasangan selebritas itu melangsungkan akad nikah sekaligus resepsi pernikahan di salah satu hotel di Jakarta pada Minggu (20/9).

Setelah resmi menikah dengan Amanda Rigby, Andre Taulany menyampaikan pernyataan resmi melalui akun miliknya di Instagram.

“Dengan izin Allah SWT dan menunaikan sunnah Rasulullah SAW, Alhamdulillah pada Minggu, 20 September 2026, kami telah melaksanakan akad nikah dan mengikat janji suci dengan restu dari kedua orang tua, anak-anak dan keluarga, serta orang-orang tercinta,” tulis Andre Taulany.

Pria kelahiran Jakarta, 17 September 1974 itu menyertakan beberapa foto ketika dirinya melangsungkan akad nikah dengan Amanda Rigby.

Selain itu, Andre Taulany juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa baik untuk pernikahannya.

“Terima kasih atas doa-doa baiknya kepada kami. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah,” lanjut mantan vokalis Stinky itu.

Andre Taulany kemudian menyertakan doa dari QS. Al-Furqan ayat 74 dalam unggahan tersebut.