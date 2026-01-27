menu
NIKI Dipastikan Tampil di Prambanan Jazz 2026

NIKI alias Niki Zefanya. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyanyi Niki Zefanya alias NIKI dipastikan jadi bintang tamu Prambanan Jazz 2026 di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta pada 3-5 Juli 2026.

NIKI bakal tampil pada hari kedua Prambanan Jazz 2026 yakni 4 Juli 2026. Musisi internasional asal Indonesia itu siap menyuguhkan lagu-lagu terbaik di atas panggung yang berlatar keindahan Candi Prambanan.

Pengumuman kehadiran NIKI disampaikan langsung melalui akun resmi Prambanan Jazz di Instagram.

"Welcome home, NIKI," tulis Prambanan Jazz, Senin (26/1).

Selain kehadiran NIKI, Prambanan Jazz 2026 juga akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi kenamaan lainnya.

Hari pertama Prambanan Jazz 2026 siap menampilkan Rony Parulian, Perunggu, Barasuara, The Panturas, Mocca, dan lainnya.

Selanjutnya hari kedua Prambanan Jazz 2026 siap dimeriahkan oleh NIKI, Joey Alexander, Karimata, Modulus, Societeit De Harmonie, dan sebagainya.

Hari ketiga sekaligus penutup Prambanan Jazz 2026 bakal dihibur oleh Ari Lasso, Nonaria, Jikustik, dan lainnya.

