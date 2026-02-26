menu
Nikita Mirzani Jalani Ramadan di Tahanan, Begini Kondisinya

Nikita Mirzani Jalani Ramadan di Tahanan, Begini Kondisinya

Nikita Mirzani Jalani Ramadan di Tahanan, Begini Kondisinya
Nikita Mirzani seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani terpaksa menjalani Ramadan tahun ini di tahanan. Dia masih ditahan terkait kasus pemerasan dan TPPU atas laporan Reza Gladys.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara mengungkapkan kondisi terkini kliennya yang berada di balik jeruji besi.

Dia memastikan bahwa Nikita Mirzani dalam keadaan baik-baik saja.

"Alhamdulillah sehat, sehat. Tidak ada yang sakit," ungkap Usman Lawara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Usman Lawara menyebut secara fisik, tidak ada perubahan signifikan yang dialami Nikita Mirzani di tahanan.

Menurutnya, berat badan perempuan berusia 39 tahun itu juga masih normal.

"Tidak gemuk, tidak kurus. Nah, sampai hari ini masih begitu juga," bebernya.

Selain itu, Usman Lawara juga mengungkap kegiatan Nikita Mirzani selama Ramadan di tahanan.

