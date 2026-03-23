Nikita Mirzani Lebaran di Rutan, Pelukan Anak Jadi Obat Rindu

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nikita Mirzani merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ini kedua kalinya Nikita Mirzani merayakan Lebaran .

Sejumlah anggota keluarga tampak datang menjenguk sekaligus bersilaturahmi. Meski suasana berlangsung sederhana, kehangatan tetap terasa di tengah pertemuan tersebut.

Adik Nikita, Lintang, mengungkapkan bahwa keluarga langsung datang setelah pelaksanaan salat Id untuk bertemu sang kakak.

“Kemarin hari pertama langsung jenguk setelah salat Id bareng anak-anak (Nikita Mirzani),” ujar Lintang, dikutip dari tayangan NitNot di YouTube, Senin (23/3).

Lintang memastikan kondisi kesehatan Nikita kini berangsur membaik setelah sebelumnya sempat menurun.

“Alhamdulillah sudah membaik ya, terus juga ya sehatlah, alhamdulillah,” katanya.

Momen paling mengharukan terjadi saat Nikita bertemu dengan anak-anaknya. Rasa rindu yang selama ini terpendam langsung terobati dalam pertemuan tersebut.

“Kemarin yang paling dikangenin itu pasti anak-anak. Pas baru datang langsung dipeluk, karena memang mereka yang paling dikangenin,” tutur Lintang.