Nikita Mirzani Masih Ditahan, Kuasa Hukum Yakin Bebas Desember

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani mendadak mengungkapkan tengah menyiapkan rencana liburan pada Desember 2025 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Nikita saat sesi wawancara lalu, seolah mengisyaratkan sang selebritas akan bebas dari penjara.

Menganggapi pernyataan Nikita Mirzani, kuasa hukum sang selebritas, Galih Rakasiwi meyakini kliennya akan bebas segara.

“Saya yakin bebas, karena kami, kan, istilahnya pengacara itu, ya, harus yakin karena kan itu kepercayaan penuh diamanahkan ke kami,” ujar Galih Rakasiwi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Tak asal bicara, Galih menyatakan keyakinannya berdasar fakta yang telah dituangkan selama fase persidangan.

Menurut Galih, pernyataan saksi ahli saat memberikan keterangan dalam persidangan dapat mendukung kliennya.

Galih bahkan menduga kliennya bisa bebas dari penjara sebelum Desember 2025, mendatang.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi fakta yang kami hadirkan, berdasarkan ahli juga, alat bukti juga, dari dakwaan, ya, saya yakin bebas,” ujarnya.