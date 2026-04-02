Nikita Mirzani Sakit Gigi di Penjara, Kuasa Hukum Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani masih menjalani masa tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Namun, perempuan 40 tahun itu ternyata sempat kurang sehat. Pasalnya, sakit gigi yang dideritanya kambuh.

Kabar soal kondisi kesehatan Nikita Mirzani itu lantas dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Galih Rakasiwi.

"Terkait sakit, ya? Betul, Nikita sakit, sakit gigi. Kambuh," ujar Galih Rakasiwi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Dia mengatakan kliennya pun mendapat surat rujukan untuk dapat melakukan pengobatan di luar rutan.

Akan tetapi, penanganan untuk kondisi Nikita Mirzani ternyata tidak bisa dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"Kami, kan, dapat surat untuk bisa berobat ke luar. Tapi surat untuk bisa berobat ke luar itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pengadilan sendiri, yaitu di Rumah Sakit Adhyaksa, Jakarta Selatan. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan, ternyata, kan, beda-beda ya, jadi tidak bisa ditangani oleh rumah sakit tersebut," tutur Galih.

Oleh karena itu, pihaknya bakal mengajukan permohonan agar Nikita Mirzani bisa melakukan pemeriksaan terkait kondisinya itu di rumah sakit yang biasa menanganinya.