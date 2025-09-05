menu
Nikita Mirzani Sakit Gigi, Sidang Ditunda Hingga Pekan Depan

Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani ternyata tengah menderita sakit gigi sejak beberapa hari terakhir.

Hal tersebut diungkapkannya saat hendak menjalani sidang secara daring pada Kamis (4/9).

Perempuan berusia 39 tahun itu mengaku sedang sakit gigi di bagian mahkota atau crown.

"Mohon maaf izin yang mulia, saya kurang sehat, karena sakit gigi," kata Nikita Mirzani.

Tidak hanya itu, pemain film Jakarta Undercover tersebut merasakan sakit kepala sejak Rabu (3/9).

Oleh sebab itu, Nikita Mirzani merasa butuh waktu untuk istirahat.

Dia mengaku sudah mengirimkan surat keterangan dokter dari Lapas Pondok Bambu kepada JPU.

"Ada suratnya yang mulia, seharusnya sudah diberikan ke JPU," lanjut Nikita Mirzani.

