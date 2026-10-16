Nikita Mirzani: Sedih Banget Rasanya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani mengaku sedih tidak bisa menghadiri peluncuran film yang dibintangi sekaligus diproduserinya, Beautiful Pain.

Sebab, dia masih berada dalam tahanan akibat kasus dugaan pemerasan dan TPPU.

“Sedih banget rasanya, ini film yang aku tunggu-tunggu, tapi akunya enggak ada di situ,” kata Nikita Mirzani dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers film Beautiful Pain di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Perempuan yang akrab disapa Niki itu menegaskan bahwa film Beautiful Pain bukan mengisahkan tentang dirinya.

Nikita Mirzani merasa film tersebut mengisahkan perjuangan perempuan Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

“Karena kalau dari cerita yang Niki alami, menjadi seorang janda itu bukan suatu hinaan. Jangan takut dicemooh sama tetangga karena mereka enggak tahu apa-apa tentang kita,” ujarnya.

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Oleh sebab itu, Nikita Mirzani berharap film Beautiful Pain bisa menginspirasi perempuan Indonesia agar tidak takut menghadapi pandangan negatif orang lain.

Dia juga ingin semua berani mengambil keputusan demi kehidupan yang lebih baik.