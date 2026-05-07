Nikita Willy Bagikan Pengalaman Spiritual Sebelum Mantap Berhijab
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Willy memutuskan berhijab sepulang dari ibadah umrah pada awal Maret 2026.
Aktris 31 tahun itu lantas menceritakan perjalanan spiritual yang membuatnya yakin menutup aurat.
“Untuk bisa begini (berhijab), prosesnya lumayan panjang ya,” ujar Nikita Willy, dikutip dari podcast Daging Talk-Need A Talk di YouTube, Kamis (7/5).
Menurut Nikita, salah satu alasan terbesarnya berhijab adalah keinginan menjadi sosok yang baik bagi anak-anaknya.
“Salah satu alasannya adalah aku ingin menjadi contoh yang baik untuk anak-anakku,” tuturnya.
Nikita kemudian membagikan pengalaman menyentuh yang makin menguatkan niatnya berhijab.
Peristiwa tersebut terjadi sepulang dirinya menjalani ibadah umrah.
Dia mendapat hadiah hijab dari guru mengaji putranya, Issa Xander.
