Nikita Willy Ungkap Kunci Membangun Kedekatan Orang Tua dan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Willy menilai kehadiran orang tua secara emosional memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Menurut dia, membangun kedekatan dengan buah hati tidak harus melalui kegiatan besar atau liburan mewah, tetapi dapat dimulai dengan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga.

“Quality time keluarga sangat-sangat penting dan quality time itu enggak harus buat hal yang besar atau misalnya harus jalan-jalan ke mana,” kata Nikita dalam konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).

Istri Indra Priawan itu mengatakan, orang tua perlu hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional ketika menghabiskan waktu bersama anak.

Dengan begitu, anak dapat merasakan perhatian dan kedekatan yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembangnya.

“Jadi, kami akan mengusahakan sebagai orang tua yang hadir bukan hanya fisiknya, tetapi juga emosionalnya juga kita hadir,” tuturnya.

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Pandangan tersebut turut menjadi salah satu gagasan di balik penyelenggaraan Mom’s Corner FamFest x Mother & Beyond 2026 yang diprakarsai Nikita bersama Indra Priawan.

Ide kegiatan tersebut berawal dari keresahan Nikita setelah mendengar berbagai cerita para ibu melalui platform Mom’s Corner.