Nikmati Kemudahan Bayar Pajak Sambil Dapat Hadiah, Hanya di bjb T-Samsat Merdeka

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Melalui program bjb T-Samsat Merdeka 2025, nasabah berkesempatan mendapatkan cashback hanya dengan melakukan pendaftaran layanan bjb T-Samsat.

Program ini berlangsung mulai 11 Agustus hingga 30 September 2025, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk segera bergabung dan menikmati berbagai keuntungan. Dengan adanya layanan ini, bank bjb tidak hanya mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa hadiah yang langsung masuk ke rekening nasabah.

Selama ini, banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan pembayaran pajak kendaraan karena harus menyisihkan dana cukup besar sekaligus. Melalui bjb T-Samsat, semua proses menjadi lebih ringan, mudah, dan praktis.

Masyarakat bisa menyiapkan pembayaran pajak kendaraan secara lebih terencana tanpa perlu kerepotan datang ke kantor samsat. Tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi waktu terbuang di jalan, semua bisa diselesaikan dalam genggaman.

Inovasi ini sejalan dengan komitmen bank bjb untuk terus menghadirkan layanan yang modern, praktis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Kemudahan yang diberikan bjb T-Samsat menjadi bukti nyata bagaimana teknologi bisa membuat hidup lebih efisien.

Program promosi bjb T-Samsat Merdeka terbuka bagi seluruh nasabah perorangan, baik yang baru membuka rekening maupun yang sudah menjadi nasabah lama. Artinya, siapa pun bisa langsung mendaftar dan memperoleh keuntungan selama periode program berlangsung.

Nasabah pemilik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang memenuhi ketentuan nilai pajak tahunan berhak memperoleh cashback menarik. Besaran cashback disesuaikan dengan jenis kendaraan dan nilai pajak yang dibayarkan.

Cashback ini diberikan setelah periode program berakhir, langsung masuk ke rekening nasabah tanpa prosedur rumit. Nasabah hanya perlu memastikan akun bjb T-Samsat tetap aktif hingga akhir periode promosi untuk dapat menikmati hadiah tersebut.