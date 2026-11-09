Nikmati Momen Santai di Tengah Rutinitas, Pucuk Harum Luncurkan Teh Susu Jasmine

jpnn.com, JAKARTA - Menikmati waktu sejenak atau relaksasi sederhana menjadi hal yang disukai masyarakat di tengah kesibukan sehari-hari.

Ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk menikmati waktu sejenak atau pun relaksaksi.

Untuk menjawab kebutuhan itu, Pucuk Harum melahirkan inovasi terbarunya di kategori minuman melalui peluncuran Pucuk Harum Teh Susu Jasmine.

Peluncuran tersebut dikemas melalui Picnic Day Serelax Sejasmine, The First Relaxing Festival di Indonesia, dengan konsep consumer experience yang mengajak masyarakat, khususnya gen Z, menemukan cara mereka sendiri untuk menikmati momen relaks sejenak di tengah aktivitas sehari-hari.

Managing Director Pucuk Harum Teh Susu Jasmine Mirna Tri Handayani mengatakan, emilihan racikan teh susu dengan sentuhan melati didasarkan pada karakteristik rasa yang sudah akrab dan melekat di masyarakat Indonesia.

Perpaduan antara teh jasmine pilihan beraroma menenangkan dengan susu yang creamy dihadirkan untuk memberikan pengalaman rasa yang lembut.

"Kami ingin menghadirkan perpaduan rasa yang bisa dinikmati di berbagai momen sehari-hari. Teh jasmine pilihan dengan rasa dan aroma yang menenangkan dipadukan dengan susu yang creamy, menghasilkan rasa yang lembut dan menenangkan," ujar Mirna Tri Handayani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).

Dia berharap, produk baru itu bisa menjadi teman relaksasi sejenak di tengah kesibukan, baik saat mengobrol bersama teman maupun menikmati waktu sendiri.