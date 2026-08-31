Niko Elektronik Buktikan Eksistensi di Pasar Kompor Gas Kaca

jpnn.com, JAKARTA - PT Niko Elektronik Indonesia mencatatkan pertumbuhan penjualan positif pada semester pertama tahun fiskal 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong tingginya permintaan terhadap produk unggulan perusahaan, yakni kompor gas kaca (glass gas stove).

Kinerja positif itu terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan beriringan dengan keberhasilan Niko Elektronik mempertahankan penghargaan Top Brand Award untuk kategori Kompor Gas Kaca selama tiga tahun berturut-turut pada 2024, 2025, dan 2026.

Marketing Director PT Niko Elektronik Indonesia Tjandra Lianto mengatakan peningkatan volume penjualan menunjukkan respons positif konsumen terhadap produk perangkat dapur berbahan kaca yang ditawarkan perusahaan.

“Keberhasilan mempertahankan pertumbuhan Niko dibarengi dengan keberhasilan sabet Top Brand untuk ketiga kalinya,” ujar Tjandra.

Menurut Tjandra, tren pertumbuhan penjualan dan penghargaan yang diraih secara berkelanjutan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk kompor gas kaca Niko.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Perkuat Program Kompor Listrik Bersubsidi

Kondisi tersebut juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar kualitas produksi dan memperluas layanan purna jual.

Penghargaan Top Brand Award 2026 didasarkan pada hasil riset independen yang dilakukan Frontier di 15 kota besar Indonesia. Survei tersebut mencakup lebih dari 350 kategori produk dengan menggunakan metode multistage area random sampling dan purposive sampling.